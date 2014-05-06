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رغم وفاتها... براءة هند رستم من السرقة

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رغم وفاتها... براءة هند رستم من السرقة رغم وفاتها... براءة هند رستم من السرقة

أعربت باسنت ابنة الفنانة المصرية الراحلة هند رستم عن سعادتها بحكم المحكمة الذي صدر أمس الاثنين، والذي قضى ببراءة والدتها من تهمة السرقة التي أقامها ضدها أهل زوجها الدكتور محمد فياض، متهمين هند بسرقة ممتلكات زوجها وتزوير عقوده، بعد زواج استمر بينهما خمسين عاماً، علماً أن زوجها الذي كان يعمل طبيب أمراض نساء وتوليد توفي قبلها.
بسنت قالت إنها تشعر بالفخر لأن والدتها التي عانت في حياتها من هذا الظلم ارتاحت الآن بعد مماتها، مشيرة إلى أن هناك أيضاً بعض القضايا الأخرى في السياق نفسه وأنها لن تسكت حتى تحصل على كافة حقوق والدتها.

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سيدتي