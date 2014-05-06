محافظ القاهرة يتفقد جراج التحرير.. ويؤكد: افتتاحه أوائل يوليو القادم

تفقد الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لمشروع جراج التحرير الذى تقيمه المحافظة على مساحة 20 ألف متر مربع ويضم أربعة طوابق أسفل الأرض وتتسع لعدد 1700 سيارة، بالإضافة إلى جراج خاص يسع 24 أتوبيسا سياحيا والمزمع افتتاحه مع احتفالات القاهرة بعيدها القومى أوائل شهر يوليو القادم .

وأشار المحافظ إلى أن حجم ما تم إنجازه خلال الستة أشهر الماضية يوازى حجم ما تم تنفيذه خلال عشر سنوات، وأنه فور استلام المشروع سوف يتم الإعلان عن عدد من الشوارع المحيطة بميدان التحرير لمنع الانتظار الخاطئ بها تماما، موضحا أنه سيتم طرح المشروع لإدارته بمعرفة إحدى الشركات المتخصصة من خلال مزايدة علنية مع إلزام هذه الشركة بتوفير سيارات كهربائية لتوصيل أصحاب السيارات المنتظرة بالجراج إلى أقرب أماكن لهم، مما يساهم فى تخفيف الضغط المرورى على وسط المدينة.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة تضم رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ومدير جهاز هندسة وتخطيط المرور، وجهاز التنسيق الحضارى، والحماية المدنية لوضع اللمسات التجميلية والتنسيقية لميدان التحرير، وربط مداخل ومخارج الجراج بالحركة المرورية بالميدان.

رافق المحافظ فى جولته اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء هانى شنيشن مدير مديرية الإسكان، وعاطف البلك العضو المنتدب للشركة المنفذة، وإمام عفيفى عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب .

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