نصائح خبير عالمي للتخلص من الرؤوس السوداء

تواجه العديد من الفتيات مشكلة الرؤوس السوداء فى الوجه، خصوصاً في منطقة الأنف والجبين، مما يجعل بشرتهن أكثر خشونة وأقل صفاء.

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ولعل أكثر الأسباب التي تساهم في ظهورها هي:

1. عدم شرب الماء بكثرة خاصة فى الصباح.

2. عدم الاعتناء بنظافة البشرة والحفاظ على نضارتها.

3. عدم إزالة المكياج قبل النوم.

لذلك ينصح خبير التجميل العالمي ومؤسس جورجيا للعناية بالبشرة Georgia Louise بضرورة التعامل مع الرؤوس السوداء بعناية لإزالتها دون أن تترك أثراً على البشرة.

وللبدء بمحاولة التقليل من ظهورها يؤكد Louise على أهمية الخطوات المنزلية التالية في التخلص نهائياً من الرؤوس السوداء بطريقة فعالة وآمنة في نفس الوقت

فيمكنك ببساطة أن تساعدي في سد مسام بشرتك بنفسك في المنزل دون الحاجة إلى القيام بجلسات خارجية في مراكز التجميل:

1. قومي بغلي الماء وضعيه في إناء كبير.

2. ضعي وجهك أمام الوعاء وغطي شعرك بمنشفة حتى لا يسبب البخار الجفاف لشعرك، واسترخي لمدة 10 دقائق.

3. افردي قناعاً من النشاء والخل على بشرتك لمساعدتك في التخلص من الرؤوس السوداء.

4. انتظري حتى يجف القناع، ثم قومي بغسل بشرتك بالماء الفاتر.

5. جففي وجهك مع غسل اليدين جيداً وتجفيفها.

6. قومي بتدليك وجهك بلطف وبحركات دائرية لتساعدي الجلد على إفراز الزيوت المخزنة بداخله حتى لا تظهر على شكل حبوب.

7. مرري مكعبات من الثلج ملفوفة بقطعة قماش نظيفة على وجهك للتقليل من الاحمرار ولسد مسام بشرتك.

8. كما يمكنك إنهاء هذه العملية بقناع مغذٍ من العسل أو الفراولة.

9. كرري هذه العملية مرة أو مرتين أسبوعياً لتتجنبي عودة ظهور الرؤوس السوداء

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