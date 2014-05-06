بشرة خالية من العيوب مع مجموعة Neutrogena الجديدة

لا شيء يمكن أن يعزز ثقتك بنفسك كالحصول على بشرة متألقة، إلا أن هناك فرقاً كبيراً بين البشرة المتألقة والبشرة التي تبدو دهنية، فالبشرة اللامعة ذات الملمس الدهني مشكلة تواجه معظم النساء في دول المنطقة وخاصة مع قدوم فصل الصيف. فما حل إذاً؟

تعد الغدة الدهنية الموجودة في طبقة الأدمة السبب الرئيسي لهذه المشكلة، فهي تفرز مادة الزهم وهي عبارة عن مزيج من الدهون والخلايا الميتة للطبقة الدهنية، تصل مادة الزهم إلى سطح الجلد عبر المسام، وعند زيادتها تسبب العديد من المشكلات، إذ تجعل البشرة دهنية وتسد المسام وتساعد في ظهور حب الشباب.

وإن لم يكن هناك أي معلومة جديدة فيما سبق، فستغمرك السعادة عندما تعرفين أن منتجاً جديداً قوي المفعول سيكون حليفك في رحلة التخلص من مشكلات البشرة، إنها مجموعة Neutrogena Visibly Clear Pore & Shine ذات المفعول المزدوج التي تعالج المسام ولمعان البشرة في آنٍ واحد، لتساعدك في الحصول على بشرة ناعمة خالية من العيوب.

المجموعة الجديدة

تضم المجموعة الجديدة غسولاً ومقشراً يومياً ذا تركيبة فريدة تساعد في تنظيف المسام وتقليل حجمها، كما ثبت طبياً أنها تزيل على الفور 77% من مادة الزهم الزائدة، لتضفي على البشرة لمسة غير لامعة تدوم طويلاً دون زيادة جفاف بشرتك. إضافةً إلى ذلك، تأتي المجموعة الجديدة برائحة اليوسفي والليمون لتمنحك شعوراً بالسعادة والانتعاش، وتجعلك تخوضين رحلة ممتعة أثناء التنظيف اليومي للبشرة.

إن الحصول على مسام نظيفة و مشدودة يُعد سبيلك الوحيد لبشرة ناعمة خالية من العيوب. ويأتي المقشر اليومي Visibly Clear Pore & Shine Daily Scrub بحبيباته الدقيقة وحمض الساليسيليك ليساعدك في تقشير البشرة يومياً بلطف ليتركها نظيفة ونضرة ومشرقة.

يساعد الغسول اليومي Visibly Clear® Pore & Shine Daily بتركيبته ذات المفعول المزدوج على فتح المسام وتنظيف البشرة بعمق مع تقليل دهنية البشرة، لتحصلي في النهاية بالتأكيد على بشرة نضرة خالية من الدهون تتميز بإطلالة مشرقة نقية.

معلومات عن المنتجات وأسعارها

مقشر الوجه اليومي Neutrogena® Visibly Clear Pore & Shine Daily Wash، متوفر بسعر 44.86 درهماً إماراتياً

مقشر الوجه اليومي Neutrogena® Visibly Clear® Pore & Shine Daily Scrub، متوفر بسعر 44.86 درهماً إماراتياً

تتوفر منتجات Neutrogena في كافة الصيدليات والمجمعات التجارية في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة.