موانئ البحر الأحمر تحذر من استمرار غلق ميناء السخنة والخسائر تصل 15 مليون جنيه‎

أصدرت هيئة موانئ البحر الأحمر بيان ، ظهر اليوم ، تحذر خلاله شركة موانئ دبي العالمية المسئولة عن إدارة ميناء السخنة حتى عام 2032 طبقا للعقد الموقع مع حكومة أحمد نظيف في العهد السابق تحذرهم من استمرار ايقاف الميناء الذى دخل على يومه العاشر موضحين أن الخسائر العائدة على الاقتصاد من هذا الأمر بلغ 15 مليون جنيه بواقع مليون ونصف يوميا .

أضاف البيان أن الهيئة مازالت مشرفة على الميناء حتي انتهاء تعاقد شركة موانئ دبي العالمية ، موضحين أنهم تلقوا اخطارات وبلاغات من شركات الاستراد والتصدير والمستخلصين الجمركيين الذى حرروا محاضر ضد شركة موانئ دبي يتضررون من وقف الميناء عمدا من قبل شركة دبي.

وحذر البيان أنه فى حال استمرار التوقف سيتم تصعيد الامر طبقا للقانون ، موضحين أن منذ بداية ازمة توقف الميناء حتي انتهاء مشكلة العمال منذ 5 ايام وادارة دبي توقف الميناء والحركة بداخلها ولا تقوم بادخال اى عمال سواء العاملين التابعين لشركة موانئ دبي أو عمال شركة الخدمات المعروفين باسم بلاتنيوم.