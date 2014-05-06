العثور على جسم غريب داخل حقيبة بمحطة سكة حديد عشما بالمنوفية‎

سادت حالة من الذعر بين أهالى قرية عشما عقب العثور على جسم غريب داخل حقيبة جلد بداخلها كيس بلاستيك متروكة على رصيف محطة السكة الحديد بالقرية ؛ تم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير امن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث الشهداء يفيد بوجود جسم غريب داخل حقيبة جلد بداخلها كيس بلاستيك متروكة على رصيف محطة سكة حديد قرية عشما ؛ بانتقال قيادات المركز وقوات الحماية المدنية وخبير المفرقعات تم عمل كردون واخلاء المنطقة ؛ وبفحص الجسم الغريب تلاحظ انه عبارة عن كرة نحاسية دائرية الشكل نصف قطرها حوالى 7 سم تزن 2 كيلو جرام ؛ وتبين عدم وجود ثمة مواد متفجرة .

وتم تمشيط المنطقة وتلاحظ عدم وجود ثمة اجسام اخرى ؛ وتم التحفظ على الجسم بمعرفة الحماية المدنية وخبير المفرقعات ؛ ولم ينجم عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات .

تم تحرير محضر يحمل رقم 1742 ادارى مركز الشهداء لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .