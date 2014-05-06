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كريكور جابوتيان:عملي مع المصمم ايلي صعب غيّرني

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كريكور جابوتيان:عملي مع المصمم ايلي صعب غيّرني كريكور جابوتيان:عملي مع المصمم ايلي صعب غيّرني

اعتاد المصمم كريكور جابوتيان في صغره على صنع الفساتين لشقيقته الصغيرة بعد أن يطلب من والدته بعض الأقمشة، وبعد أن تخرج من "Esmod" انضم للقسم الإبداعي في أستوديو المصمم اللبناني الشهير ايلي صعب، وقال عن تجربته هناك لموقع "Style.com/Arabia" في لقاء خاص به: "عملت مع المصمم ايلي صعب لمدة 7 أشهر، وتعلمت الكثير في تلك الفترة بالتحديد فيما يخص التطريز، فقد كنت أعتقد أن التطريز شيء مكرر ومبتذل، لكنني اكتشفت أنه يمكن أن يبدو في غاية الجمال إن صنع بطريقة جميلة، فقد غيرت تلك الفترة نظرتي إلى التصميم، وأصبح التطريز يطغى على عملي بالكامل الآن".

افتتح المصمم الشاب دار الأزياء الخاصة به في عمر 23 عاماً، وقد لاقى نجاحاً كبيراً بين السيدات في لبنان والخليج تحديداً، حيث يقول بهذا الخصوص: "في لبنان أتعامل غالباً مع العرائس، ولكن في الخليج تأتي لي السيدات بمختلف المناسبات، وثلاثة أرباع زبائني من الخليج، فأنا أتعامل مع سيدات من قطر، والكويت، وبعض السيدات من ".

وعن بداية دار الأزياء الخاصة به قال: "كان تحدياً كبيراً أن أفتتح دار التصميم الخاصة بي، وأن أقوم بإدارتها إبداعياً وتجارياً، ولكن كان هذا ما أريده وأحلم به، وقد استمتعت بذلك"، وأضاف: "تمر علي لحظات من الإجهاد والتعب، ولكن هذا جزء من الوظيفة، لذا فهو إجهاد ممتع".

الجدير بالذكر أن المصمم أطلق مجموعته لأزياء الكوتور لربيع وصيف 2014 مؤخراً، وقد احتوت على عدد من فساتين السهرة الساحرة المزينة بالتطريز والتفاصيل المتقنة، وطغى اللونان الذهبي والأحمر على جميع الفساتين، مما أضفى عليها لمسة من الفخامة، وكان ختامها مسك مع فستان ملكي أنيق للعروس.

شاهدي في الصور أحدث مجموعات كريكور جابوتيان ، وأخبرينا برأيك.

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سيدتي

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