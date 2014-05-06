الصديقتان Cara Delevingne و Rihanna تختاران نفس البنطلون!

عرفت عارضة الأزياء البريطانية كارا ديليفين بعلاقة الصداقة الوطيدة التي تجمعها مع المغنية ريانا، كما تتمتع كل منهما بستايل عصري وعملي نوعاً ما، وقد شوهدتا مؤخراً بنفس البنطلون المطبع في تنسيقين مختلفين تماماً.

اختارت النجمة ريانا أن تنسق بنطلونها مع توب قصير بنفس الطبعة الصيفية الأنيقة، وأكملت اللوك بحذاء مريح بلون فضي لمّاع، بينما كان تنسيق العارضة كارا ديليفين يميل للدفء بتوب أسود مع جاكيت جلدي بنفس اللون، واكتملت إطلالتها بحقيبة سوداء وحذاء رياضي.

أي الصديقتين نجحت في تنسيق الإطلالة المثالية برأيك؟