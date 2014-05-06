إطلالات Met Gala تخيّب الآمال!

انتظر العالم بفارغ الصبر أن يقام حفل "Met Gala" لهذا العام، وتشوقنا تحديداً لنشاهد محاكاة النجمات لموضوع الحفل، وهو تكريم المصمم "تشارلز جيمس" الذي عاش في الخمسينات، كما تطلعنا لرؤية النجمات على السجادة الحمراء بإطلالات كلاسيكية بأناقة الخمسينات، ولكن للأسف تجاهلت أغلبيتهن موضوع الحفل، وظهرن بإطلالات جميلة، ولكن بعيدة كلياً عن موضوع الحفل، وهذا ما سبب لنا خيبة أمل إن صح القول.

نذكر لك في هذا الموضوع أجمل 10 إطلالات، فشاركينا برأيك بها:

1. بلاك ليفيلي Blake Lively

ناسب مظهر نجمات هوليوود القدامى بلاك ليفلي، فاختارت فستاناً رائعاً من "Gucci" مع تسريحة شعر جذابة حتى بدت في واحدة من أجمل الإطلالات في هذا الحفل.

2. تايلر سويفت Taylor Swift

حصلت النجمة تايلر سويفت على مكانة في قائمة أجمل الإطلالات بلوك وردي جميل وناعم للغاية.

3. كارولينا كوركوفا Karolina Kurkova

كانت إطلالة كارولينا كوركوفا واحدة من أكثر الإطلالات محاكاة لأناقة الخمسينات، حيث تألقت بفستان جميل من "Marchesa" أكملته بعقد ماسي ساحر.

4. سيلينا غوميز Selena Gomez

على الرغم من أن إطلالة سيلينا غوميز كانت بعيدة كلياً عن موضوع الحفل إلا أنها كانت من أجمل الإطلالات، إذ تألقت بفستان جميل من "Diane von Furstenberg" مع مجوهرات رائعة.

5. بيونسيه Beyoncé

لا يمكن أن تخطئ النجمة بيونسيه في اختيار الإطلالات المناسبة دوماً، وقد تألقت في هذا الحفل بلوك جميل وساحر بفستان أسود براق من "Givenchy".

6. كارلي كلوس Karlie Kloss

اختارت عارضة الأزياء الشهيرة كارلي كلوس إطلالة جميلة بفستان ذهبي رائع على السجادة الحمراء.

7. شارليز ثيرون Charlize Theron

سحرتنا الممثلة شارليز ثيرون بإطلالة رائعة بفستان أنيق بالأبيض والأسود من "Dior" ونسقته مع جاكيت رسمي وأنيق.

8. كريسي تيغان Chrissy Teigen

زينت الكشكشات الناعمة باللون الفضي إطلالة العارضة كريسي تيغان فأعطتها إطلالة أنيقة وساحرة.

9. كيرين إلسون Karen Elson

كانت إطلالة كيرين إلسون بفستان وردي من المصمم Zac Posen من أجمل الإطلالات في الحفل، إذ حاكت موضوع الحفل بسحر الخمسينات.

10.سوكي واترهاوس Suki Waterhouse

أعجبنا باللون الوردي والكشكشات الجميلة التي ظهرت في إطلالة عارضة الأزياء الشهيرة سوكي واترهاوس، حيث ناسب فستانها هذه المناسبة، وبدا اللون جذاباً للغاية.

وبالحديث عن الأسوأ فلابد من ذكر الممثلة لوبيتا نيونغو Lupita Nyong'o التي خيبت آمال الكثيرين بإطلالتها بفستان أخضر من "Prada" أثار سخرية الكثيرين، إضافة إلى إطلالة ريتا أورا Rita Ora التي ربطت الحذاء وساقها وذراعها بشرائط مطابقة للفستان الذي ارتدته.



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