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حسين كامل بهاء الدين: مواد الطفل بالدستور لا مثيل لها بدساتير العالم

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حسين كامل بهاء الدين: مواد الطفل بالدستور لا مثيل لها بدساتير العالم حسين كامل بهاء الدين: مواد الطفل بالدستور لا مثيل لها بدساتير العالم

قال الدكتور حسين كامل بهاء الدين، وزير التعليم الأسبق ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لطب الأطفال، إن الدستور المصرى نص بعد التعديلات الأخيرة، ولأول مرة، على مواد متعلقة بالطفل لم يتضمنها أى دستور فى العالم، مضيفاً أن تواجده فى وزارة التضامن الاجتماعى اليوم لتقديم ما يملكه من خبرة وعلم لتنفيذ ما نص عليه هذا الدستور.

وأكد بهاء الدين، خلال الاجتماع التشاورى لإقامة مراكز الطفولة المبكرة بحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه فخور بأن أعطت الأطفال هذه الحقوق التى وردت بالدستور، لافتاً إلى أن وزارة التضامن مسئولة عن إنفاذه، حيث قامت وزارة التضامن بتشكيل لجنة وقامت بدور كبير خلال الفترة الماضية، وكان لوزيرة التضامن دور كبير فيه.

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