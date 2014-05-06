بالصور .. رئيس جامعة السادات يتفقد سير الامتحانات داخل المدرجات

تفقد ، صباح اليوم ، الدكتور صلاح البلال رئيس جامعة مدينة السادات سير إمتحانات نهاية العام التى انطلقت منذ بداية الاسبوع والتأكد من انتظام جميع الطلاب في الأماكن المخصصة لأداء الامتحانات والتأمين لتعطيل سيرها ، مؤكدا أن الجامعة لم يرصد اي ظواهر سلبية تؤثر علي سير الامتحانات او معوقات في اللجان بشكل عام .

شارك فى الجولة التفقدية الدكتور رفاعي ابراهيم رفاعي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورضوان القرم امين عام الجامعة ونبيل ابوالعزم مديرعام الشئون المالية بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة المنوفية إلى أن الامتحانات تتم وفقًا للخطة الموضوعة والإجراءات والتدابير المعلنة ، واللازمة لتهيئة المناخ الملائم للطلاب والتي تكفل سير الامتحانات في سهولة ويسر والمتضمنة قصر دخول الحرم الجامعي على الطلاب الممتحنين فقط.

وأكد البلال تواجد أعضاء هيئة التدريس داخل اللجان للإجابة عن تساؤلات الطلاب واستفساراتهم، ومنع دخول الهواتف المحمولة والحواسب الشخصية مع الطلاب خلال أدائهم الامتحان، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية أثناء الامتحانات.