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وفاة الممثلة الروسية تاتيانا سامويلوفا

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وفاة الممثلة الروسية تاتيانا سامويلوفا وفاة الممثلة الروسية تاتيانا سامويلوفا

توفيت الممثلة Tatiana Samoilova التي اشتهرت بدورها في كل من فيلم " The Cranes Are Flying "  و" Anna Karenina" اليوم عن عمر ناهز الـ80 عاماً.

وقد أعلن Dmitry Yakunin الناطق باسم الاتحاد الروسي للسينمائيين أن نجمة الحقبة السوفياتية قد فارقت الحياة داخل مستشفى في موسكو، إثر مضاعفات في قلبها.

Tatiana  اشتهرت بعد قيامها ببطولة فيلم "The Cranes Are Flying" الذي يروي قصة حبّ قضت عليها الحرب العاليمة الثانية، ونال جائزة "السعفة الذهبية" في دورة عام 1958 من مهرجان "كان" السينمائي، ليكون الفيلم الروسي الوحيد الذي فاز بهذه الجائزة.

يُذكر أنّ Tatiana Samoilova تزوّجت 4 مرات، ورزقت بابن واحد من زواجها الثالث.

 

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