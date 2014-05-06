أميتاب باتشان أيقونة الشاشة الدولية والـSelfie حاضرة

حصد نجم بوليوود Amitabh Bachchan جائزة أيقونة الشاشة العالمية خلال الحفل الافتتاحي لتوزيع الجوائز في مهرجان الفيلم الهندي الذي أقيم في مدينة ملبورن الأستراليّة.

ولم تكن هذه الجائزة هي الوحيدة التي حصدها Amitabh ، بل كان أهمّها اللقب الذي منحته له Heidi Victoria، وزيرة الفنون، وهو "أسطورة حقيقيّة من بوليوود".

Amitabh شارك في الحفل بحيويّة وسعادة مميّزين، وتفاعل مع الجمهور المكوّن من هنود وأستراليين كثيراً حتى ختم ذلك بـSelfie جمعته والجمهور.

يُذكر أنّه خلال الحفل فاز أيضاً المخرج Rakeysh Mehra بجائزة الإخراج عن فيلم "Bhaag Milkh Bhaag".

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