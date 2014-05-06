هكذا كانت أمل خطيبة كلوني في سنّ المراهقة

بعد أن أصبحت أمل علم الدين، التي فازت بقلب العازب الأشهر، George Clooney، الخبر اليوميّ في صحف ومجلات العالم أجمع، نشرت لها صورة قديمة حين كانت في عمر المراهقة.
وقد بدت أمل في غاية البراءة والنعومة في الصورة التي أخذت عام 1996، حين كان لها من العمر 18 عاماً، وكانت في جامعة أوكسفورد يومها.
واللافت أنّ Clooney أكثر الرجال إثارة، في ذلك الحين كان يواعد طالبة الحقوق الفرنسية Céline Balitran، بعد أن انفصل عن زوجته Talia Balsam، وكان في عمر الـ35.
يُذكر أنّ George Clooney وأمل علم الدين قد ارتبطا رسميّاً منذ أسبوعين، ومن المتوقع أن يتزوجا في شهر أيلول المقبل.
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