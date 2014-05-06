بالصور.. مدينة الانتاج تخوض السباق الرمضاني بـ 6 أعمال درامية

أكد مصدر داخل مدينة الإنتاج الإعلامي أن المدينة تشارك بـ 6 أعمال درامية بموسم الدراما الرمضانية وذلك بنظامي الانتاج الذاتي والمشترك .

وأضاف المصدر خلال حديثه مع وكالة أنباء “أونا” أن المسلسلات التي تشارك بها المدينة هى : “أهل الإسكندرية” تنفيذ ذاتى ومشاركة مع تليفزيون الكويتي يصور منه الآن جزء فى الإسكندرية والجزء الأخر فى مدينة الإنتاج المسلسل بطولة بسمة وهشام سليم و عمرو واكد وانتصار قصة بلال فضل وإخراج خيرى بشارة وتم تصوير 8 ساعات منه حتى الأن .

“مسلسل كيد الحموات” .. إنتاج مشترك بين مدينة الإنتاج وشركة mgr ممدوح جاهين بطولة سوسن بدر، وهالة صدقى، وماجدة زكى، وانتصار، وأحمد خليل، ومى سليم، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج أحمد صقروتم تصوير 14 ساعة منه حتى الأن وتدور أحداثه فى قالب اجتماعي كوميدي، حول المواقف الطريفة التي تختلقها الحموات.

يذكر أن ميرفت أمين ودلال عبد العزيز اعتذرن عن المشاركة فى المسلسل، ليحل محلهن سوسن بدر وهالة صدقى، مما اضطر المؤلف لإدخال بعض التعديلات على السيناريو حتى يتناسب مع الأبطال الجدد للعمل.

شارع عبد العزيز الجزء الثانى .. إنتاج مشترك بين مدينة الإنتاج وشركة mgr ممدوح جاهين بطولة عمرو سعد، وعلا غانم، وسامى العدل، وإيمان العاصى، وهنا شيحة، ومحمد كامل، وعايدة رياض.تاليف مصطفى سالم إخراج حسين شوكت وتم تصوير 3 ساعات منه فقط .

مسلسل الصندوق الأسود .. إنتاج مشترك بين مدينة الإنتاج وشركة ميديا 5 بطولة رانيا يوسف وتامر هجرس وأحمد صيام وعايدة رياض وإيهاب فهمى وسميرة صدقى ومى القاضى وعمرو صحصاح، تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.وتم تصوير 7 ساعات منه حتى الأن .

مسلسل المرافعة .. إنتاج مشترك بين مدينة الإنتاج وشركة ماركيز بطولة باسم ياخور ،شرين رضا، دينا، فاروق الفيشاوي، دوللي شاهين، طلعت زكريا، عماد زيادة، شادي شامل، عمر حسن يوسف، نيرمين ماهر، ودينا الجارحي، وسميحة أيوب وكريمة مختار ومحسن محيي الدين.وتاليف وسيناريو وحوار تامر عبد المنعم إخراج عمر الشيح وتم تصوير منه 10 ساعات حتى الآن .

التراث الإذاعى للإعمال الدينية على 3D .. إنتاج مشترك مع صوت القاهرة وشركة عادل مكين بصوت سميحة توفيق وحمدى غيث فى 60حلقة .

رباب يوسف القعيد