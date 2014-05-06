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صفوت النحاس: وضع الجهاز الإدارى لا يفى بتنفيذ استحقاقات الدستور

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صفوت النحاس: وضع الجهاز الإدارى لا يفى بتنفيذ استحقاقات الدستور صفوت النحاس: وضع الجهاز الإدارى لا يفى بتنفيذ استحقاقات الدستور

أكد الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن وضع الجهاز الإدارى للدولة بوضعه الحالى لا يفى بالاستحقاقات الدستورية، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عليه مسئولية كبيرة فى الفترة المقبلة.

وأضاف أن الدستور الجديد خصص 10 % من إجمالى الدخل القومى إلى التعليم والبحث العلمى والصحة،مشيرا إلى أن هذا التخصيص يحتاج إلى إدارة قوية ونافذة للوفاء بالاستحقاقات الدستورية.

وأشار رئيس الجهاز المركزى السابق فى كلمتة خلال احتفالية الجهاز باليوبيل الذهبى إلى أن الجهاز عليه عبء كبير فى تنفيذ الخطط الإدارية وتوفير وظائف للمعاقين وتدريب الكوادر مطالبًا بضرورة قلب الهياكل الهرمية إلى هياكل مسطحة مشددًا على ضرورة أن تكون الرقابة على المخرجات وليس المدخلات.

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