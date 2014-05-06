محمد بن زايد يأمر بتوزيع 412 مسكنا و623 قطعة أرض على المواطنين

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " .. أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوزيع 412 مسكنا و 622 قطعة أرض على المواطنين.

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> ويأتي إنجاز المساكن الجديدة في إطار المتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان..من أجل إقامة المشاريع الإسكانية للمواطنين وفقا لأعلى المعايير وتوفير بنية تحتية متقدمة تلبي احتياجات ومقومات الحياة العصرية الكريمة لهم.

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> وتشمل المساكن الموزعة على المواطنين 28 وحدة سكنية عصرية عالية الجودة في مشروع الفلاح السكني في مدينة أبوظبي..إضافة إلى 384 مسكنا في المنطقة الغربية تشمل 52 مسكنا في مشروع مرابع الظفرة في مدينة زايد و 332 مسكنا في مشروع السلع السكني.

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> أما الأراضي السكنية التي سيتم توزيعها على المواطنين فتشمل 300 قطعة أرض في مدينة أبوظبي و 256 قطعة أرض في مدينة العين و66 قطعة أرض في المنطقة الغربية.

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> وستباشر بلدية أبوظبي في غضون أيام تسليم المساكن والأراضي للمواطنين المستحقين..وذلك حسب قوائم لجنة تخصيص الأراضي والمساكن لإمارة أبوظبي.

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> وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من حرص القيادة الحكيمة على الاهتمام بالمواطن ورعايته وتوفير متطلبات الحياة الكريمة والعزيزة له سيرا على الرؤية التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " في إقامة المساكن وتوزيعها على المواطنين حرصا منه رحمه الله على استقرار الأسرة الإماراتية وتعزيز الترابط الأسري والاجتماعي وتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين وتهيئة مقومات وأسباب الحياة كافة المناسبة لهم.

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> يذكر أن مشروع الفلاح يضم خمسة آلاف و 853 فيلا مشيدة على مساحة بناء تتراوح من 312 مترا إلى 480 مترا مربعا للوحدة موزعة على خمسة أحياء لكل منها مرافق عامة تضم مدارس ومرافق مجتمعية بجانب محال تجارية إضافة إلى مسجد الشيخ خليفة بن زايد الذي يتسع لحوالي ألفين من المصلين.

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> ويحتضن مشروع مرابع الظفرة في مدينة زايد 788 وحدة سكنية بمساحة تتجاوز 400 متر مربع للوحدة إضافة إلى مسجد يتسع لـ 500 من المصلين ومركز تجاري وقاعة رياضية متعددة الأغراض وروضة للأطفال وحديقة عامة ومركز صحي.

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> أما مشروع السلع السكني فيتكون من 448 فيلا بواقع 480 مترا مربعا للوحدة تضم خمس غرف نوم مع حمامات مستقلة وغرفة خارجية للخدمات فيما يتضمن المشروع مجموعة متكاملة من المباني الخدمية والمرافق العامة كالمساجد والمحال التجارية وغيرها.

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