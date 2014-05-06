أم تتهم ابنها بمحاولة قتلها من أجل الميراث

تحقق نيابة خورفكان في قضية اتهام أم مواطنة لابنها الشاب بمحاولة ضربها وقتلها بسلاح أبيض، ما اضطرها إلى ترك البيت هرباً منه.

وقامت شرطة المنطقة الشرقية في خورفكان بإلقاء القبض على الشاب، عقب قيام الأم بتقديم بلاغ رسمي تتهم فيه ابنها بمحاولة ضربها والبحث عن سلاح أبيض لقتلها، بسبب خلافات عائلية حول الميراث.

وأمرت النيابة العامة في خورفكان بإحضار المتهم للتحقيق معه، إلا أنه رفض المثول أمام النيابة العامة.

فيما ذكر مصدر في شرطة خورفكان للبيان أن الشبا مختل عقليا وذلك وفقا لتقرير طبي .

وبحسب البلاغ الرسمي الذي تقدمت به الأم للشرطة، فإن الواقعة قد حدثت يوم 3 من شهر مايو الجاري، حيث أفادت الأم الشاكية، بأن ابنها حاول جاهداً الاعتداء عليها بالضرب، وعندما فشل في النيل منها همّ باحثاً عن أي سلاح أبيض لقتلها كما كان يردد، مشيرة إلى أن ابنها يعاني مشكلات نفسية، ويعود السبب الرئيسي إلى الواقعة لخلافات بين أفراد الأسرة حول تقسيم الميراث.

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