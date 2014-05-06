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هيج: معاملة بوكو حرام للفتيات على أنهن سبايا حرب “مثير للاشمئزاز”

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هيج: معاملة بوكو حرام للفتيات على أنهن سبايا حرب “مثير للاشمئزاز” هيج: معاملة بوكو حرام للفتيات على أنهن سبايا حرب “مثير للاشمئزاز”

ارشيفية

ندد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج صباح اليوم الثلاثاء باختطاف جماعة بوكو حرام المتشددة لما يربو على 200 فتاة، وتهديد الحركة ببيعهن في السوق، مشددا على أن الأمر مثير للاشمئزاز.

وقال هيج في تصريح صحفي “معاملة بوكو حرام للفتيات على أنهن سبايا حرب أمر مثير للاشمئزاز وغير أخلاقي”، مطالبا بالقبض على المسؤولين عن ذلك الأمر ومحاسبتهم.
> وأضاف “نواصل عرض مساعدتنا لنيجيريا وأستضيف قمة في لندن لانهاء العنف الجنسي في أوقات النزاع في شهر يونيو القادم”.

كان زعيم جماعة “بوكو حرام” النيجيرية المتطرفة قد أعلن أن الـ223 فتاة اللاتي خطفن من مدرستهن شمال شرق نيجيريا منتصف أبريل، ستتم معاملتهن على “أنهن سبايا وسيتم بيعهن وتزويجهن بالقوة”.

أ ش أ

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