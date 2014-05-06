جمعية "رسالة" تفتتح أول مركز استقبال نهارى لأطفال الشوارع بالدقهلية

افتتحت جمعية "رسالة" بالمنصورة، أول مركز استقبال نهارى بالدقهلية للأطفال المعرضين للانحراف وأطفال الشارع بالمحافظة، من خلال مشروع "أطفال أد الحياة".

وقال صلاح الجمل، المدير التنفيذى للمشروع، لـ"اليوم السابع"، إن المشروع يعمل على محورين أساسيين، الأول هو جذب الأطفال للمركز النهارى، وإعادة بناء الثقة بين الأطفال والأخصائيين الاجتماعيين، أما المحور الثانى فهو يعتمد على الأنشطة التربوية والترفيهية والرحلات والحفلات والرعاية الصحية والتغذية وملابس تقدم لهم، بغرض حماية هؤلاء الأطفال من أخطار الشوارع.