«فيس بوك وتويتر» عن حوار السيسي: «مبروك الرئاسة».. ومعارضوه: «بيضحك عالناس»

تباينت ردود الفعل على شبكات التواصل الاجتماعي تجاه أول حوار للمرشح الرئاسي، المشير عبد الفتاح السيسي، ففيما اعتبر البعض أن «كلامه موزون» ذهب آخرون إلى أنه «بيضحك على الناس»، بحسب قولهم.

وكتبت «هنادي» في صفحتها على «فيس بوك»: «راجل كلامه موزون وثقة في النفس وصدق الحوار متزن ربنا يحميه واعي وفاهم يعني إيه وطن ويعني إيه شعب عارف حجم المشاكل الموجودة وعندة ثقه في الله وفي نفسه وفي الشعب إيمانه قوي وفاهم الإسلام صح ربنا يوفقك إن شاء الله ستكون أنت الرئيس».

وأضافت «رانيا أبو العينين»: «يسلم لسانه».. وقال «محمد هادي» في حسابه على «تويتر»: «حاجة غريبة فعلا.. كل اللي بيتريقوا علي السيسي دمهم تقيل قوي إلا ياربي ماشفت فيهم واحد فكهي».

وتابعت «ناني مهدي» على «فيس بوك»: «هو ده الرئيس اللي الواحد يطمن إنه ماسك البلد ربنا بوفقه».

واعتبر« أيمن جون» أنه «رئيس محترم واثق في نفسه لباقة وحكمة ي الكلام مبرووووك عليك الرئاسة #تحيا_مصر».

في حين كتب «محمد خشعان» على «تويتر»: «ظهور المشير السيسي بصرامة لم تظهر من قبل خلال خطاباته السابقة فاجأت الكثير من المتابعين للحوار.. كنت أنتظر ماهو أفضل على مستوى الأسئلة والنهج الحواري».

وقال «محمد أنور» إنه «حجم لميس الحديدي وإبراهيم عيسى وأدار الحوار بذكاء».

وعن مقولة السيسي خلال الحوار «لا نسمح إن البلد تقع والتظاهر والفوضى هيوقعوا البلد»، تساءلت «أمل محمد» على «تويتر»: «أيوة التظاهر هيوقع البلد هو مش التظاهر دة هو اللي جاب سيادتك».

ورأت «شيريو» أن «كارت المرأة والأقباط بيتك عليهم دايمًا».. وتهكم حساب «استحمار»: لازم نعرف بقى تفاصيل البرنامج الانتخابي اللي هيخلينا نقطع الباسبور المصري».. فيما اعتبر «علي غانم» الحوار «فيلم رومانسي».

وقال «إيهاب السيد» على «فيس بوك» أنه «لا يفرق عن أي مرشح ليس لديه برنامج لا يحب المعارضة حويط ويتحدث بعمومية أفكار غير مرتبة والحوار كله ضحك علي الناس».

وتابع حساب «الحوت الأزرق: «والله الناس بتضحك على نفسها اللي مع مرسي متأكد إن مرسي مش هيرجع ويحكم تاني واللي مع السيسي عارف إنه بضحك عليهم ومصديقنه بالعند في الإخوان ياريت تفوقوا والله إنت الطرفين الضحية».