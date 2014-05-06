«زي النهاردة».. فرانسوا هولاند رئيسا لفرنسا 6 مايو 2012

ولد فرانسوا جيرار جورج هولاند، الرئيس السابع للجمهورية الفرنسية الخامسة، في 12 أغسطس 1954، في مدينة روان، وأمضى طفولته في مدينة سكنية بالقرب من روان اسمها «بوا جيوم»، حيث درس في مدرسة داخلية «جان بابتيست دي لا سال» في روان.

درس بعد ذلك في المدرسة ثانوية باستور في نويي سورسين، وانضم إلى كلية الحقوق في باريس، حيث حصل على شهادة في القانون قبل أن يصبح طالبًا في HEC باريس ومعهد الدراسات السياسية بباريس.

تخرج «هولاند» من المدرسة الوطنية للإدارة سنة 1980 بعد تطوعه كتلميذ في العمل في الحملة الانتخابية الرئاسية غير الناجحة لفرنسوا ميتيران سنة (1974), قرر هولاند الانضمام إلى الحزب الاشتراكي بعد (5) سنوات أثار اعجاب جاك أتالي كبير مستشاري ميتران الذي رتب لـ«هولاند» دخول انتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية سنة (1981) ضد الرئيس المستقبلي جاك شيراك الذي كان في ذلك الوقت القائد للتجمع من أجل الجمهورية.

خسر هولاند الانتخابات في الشوط الأول لصالح جاك شيراك رغم ذلك استمر إلى أن أصبح المستشار الخاص للرئيس الحديث العهد في ذلك الوقت ميتران وكان قد ترأس قيادة الحزب الاشتراكي الفرنسي من 1997 إلى 2008 حيث كان الأمين الأول للحزب كما كان عمدة مدينة تول من 2001 إلى 2008 وأيضا النائب عن الدائرة الأولى من كوريز التي يترأس فيها المجلس العام منذ 2008.

وكان في 16 أكتوبر 2011 قدتم تعيينه مرشح الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2012 بعد فوزه على مارتين أوبري خلال الانتخابات الاشتراكية إلى أن فاز في الانتخابات الرئاسية «زي النهاردة» في 6 مايو 2012. أمام الرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي حيث تحصل أولاند على 64.51% بينما تحصل ساركوزي على 36.48% وأصبح بذلك الرئيس 24 لجمهورية فرنسا والرئيس السابع في الجمهورية الخامسة.