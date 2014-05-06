مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي في صنعاء

أدان مجلس الأمن الدولي بقوة، الإثنين، الهجوم الإرهابي في صنعاء، والذي أدي إلى مصرع فرنسي، وإصابة آخرين.

وطالب أعضاء المجلس، في بيان صحفي عصر الإثنين، بضرورة قديم الجناة والمنظمين والممولين ورعاة هذه الأعمال الإرهابية إلي العدالة،وأكدوا دعمهم للحكومة اليمنية ، تحت قيادة الرئيس هادي عبد ربه منصور، لمكافحة الإرهاب.

وأعرب المجلس عن تعاطفه العميق وتعازيه لأسرة الضحية الفرنسية، ولحكومتي فرنسا واليمن، كما أعرب عن التعاطف مع جميع المصابين.

وأكد أعضاء مجلس الأمن ضرورة التصدي بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وجميع الالتزامات بموجب القانون الدولي، لتهديدات السلم والأمن الدوليين من جراء أعمال الإرهاب.