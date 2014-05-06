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«كيري» يدين الهجمات الحكومية الأخيرة في جنوب السودان

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أدانت الولايات المتحدة الهجمات التي شنتها قوات جنوب السودان الحكومية ضد المواقع التي يسيطر عليها المعارضة في عدة ولايات بالبلاد.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الإثنين، في بيان صحفي مساء الإثنين، تلك الهجمات بأنها انتهاك صارخ لاتفاق وقف الاعتداءات المبرم في يناير الماضي، كما أنها تتناقض مع الالتزامات التي أعلنها رئيس جنوب السودان سيلفا كير خلال الأيام الأخيرة.

ودعا البيان كافة الأطراف بالالتزام مرة أخرى بالاتفاق المعلن بصورة فعلية وليس بالكلام لوقف كافة الاعتداءات العسكرية.

وقال «كيري» إنه يتعين على في جنوب السودان وقوى المعارضة التعاون بصورة كاملة مع آلية المراقبة والتحقق التابعة لمنظمة الإيجاد وتسوية الخلافات فيما بينهم من خلال مائدة المفاوضات وليس عبر العمل العسكري.

وأكد «كيري» أن الولايات المتحدة تطالب كلا من الرئيس سيلفا كير ونائب الرئيس المعارض ريك مشار بالالتزام بتعهداتهما لعقد اجتماع مباشر خلال الأيام القادمة لوضع حد للصراع وبدء المفاوضات بشان الوصول إلى مرحلة انتقالية سياسية تشارك فيها كافة الأطراف.

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