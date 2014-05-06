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الجارديان: ” السيسي” سيفوز بأغلبية ساحقة رغم تجاوزات السلطة الحالية

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الجارديان: ” السيسي” سيفوز بأغلبية ساحقة رغم تجاوزات السلطة الحالية الجارديان: ” السيسي” سيفوز بأغلبية ساحقة رغم تجاوزات السلطة الحالية

استبعدت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إجراء مصالحة بين جماعة الإخوان المصنفة «إرهابية» والدولة المصرية، بعد قول المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه لن يكون هناك شيء اسمه «الإخوان» في مدة رئاسته.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أنه رغم التجاوزات التي وقعت عقب ثورة 30 يونيو، لايزال المشير السيسي يتمتع بشعبية كبيرة، إذ يرى الشعب المصري أن «السيسي» هو الوحيد القادر على استعادة الأمن والاستقرار، من أجل إنقاذ الاقتصاد المتعثر.

وتوقعت الصحيفة فوز «السيسي» الذي وصفته بأنه «ملك السياسة في » عقب عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يومي 26 و27 مايو الجاري، بأغلبية ساحقة.

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