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جمال عبدالجواد: حوار السيسي سيغير مزاج الرأي العام ويؤسس للشرعية

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قال جمال عبد الجواد، الباحث السياسي، إن حوار المرشح الرئاسي، المشير عبدالفتاح ، الذي أجراه مع الإعلاميين لميس الحديدي وإبراهيم عيسى، سيغير مزاج الرأي العام نحو المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف «عبد الجواد»، في لقائه ببرنامج «باختصار» مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، مساء الإثنين، على قناة «المحور» أنه سعيد جدًا بأداء المرشحين الرئاسيين عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي.

وتابع: «مهم جدًا يتقال لدينا أداء راقي من الاثنين المرشحين، وتماسك أفكار الاتنين بيقولوا كلام جاد، ومهم أيضا اللحظة جدًا إثبات مصداقية العملية السياسية للتأسيس لشرعية أي حاجة هتحصل بعد كده».

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