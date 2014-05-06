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الأمير مقرن: المواطن.. الاهتمام الأول للملك وولي العهد

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الأمير مقرن: المواطن.. الاهتمام الأول للملك وولي العهد الأمير مقرن: المواطن.. الاهتمام الأول للملك وولي العهد

    أكد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص للملك عبدالله بن عبدالعزيز، لدى استقباله في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس، سفراء المملكة المعينين مؤخراً، أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الأول هو المواطن ثم المواطن ثم المواطن.

كما استقبل الأمير مقرن أمس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية يرافقه عدد من رؤساء المجالس البلدية ونوابهم في أمانات مناطق ومحافظات المملكة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية الكريمة بمناسبة اختياره ولياً لولي العهد.

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