بلدي بريدة ومركز التنمية يتفقان على تبادل المنافع

وقع المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم ومركز التنمية الاجتماعي بحي الريان والنهضة ببريدة مذكرة تفاهم وتعاون وتبادل منافع.

وكشف رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم المهندس منصور العرفج ان من نقاط المذكرة سعي المجلس لمساعدة المركز بتوفير مواقع لإقامة المناسبات المختلفة في الحدائق والساحات العامة أو في الأراضي الفضاء المملوكة للأمانة وإمكانية تبني المجلس لمقترحات اللجنة بالتصويت عليها في إحدى الجلسات الرئيسية بعد اكتمال دورتها الإدارية، وان يسعى المجلس لتذليل العقبات التي قد تعترض مشاريع المركز التنموية والمجتمعية سواء المتعلق بالأمانة أو القطاعات الحكومية ودعم اللجنة للاستفادة من المرافق البلدية لإقامة الأنشطة.

فيما أوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الريان والنهضة ببريدة الأستاذ إبراهيم الربدي ان الاتفاقية تمكن المجلس البلدي ببريدة من الاستفادة من خدمات مقر اللجنة في اجتماعاته ولقاءاته بعد التنسيق مع إدارة اللجنة، وان تدعم اللجنة المجلس بالمعلومات والبيانات التي تساعده في اتخاذ قراراته والسعي لإتمام ما يمكن أن يكون تهيئة رأي عام لقرارات المجلس البلدي، وتقديم التوعية الاجتماعية داخل نطاق اللجنة وخاصة فيما يتعلق بالبيئة والصحة العامة وأحداث التأثيرات التي تناط باللجنة من قبل المجلس البلدي.. وكان اعضاء بلدي بريدة قد تجولوا بالمركز واطللعوا على اعماله وأنشطته ومشاريعه المختلفة.

1- العرفج والربدي يوقعان المذكرة

2-