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حافظة للقرآن تمثل المملكة في مسابقة القرآن الدولية للبنات بالأردن

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    تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في فعاليات المسابقة الهاشمية الدولية للبنات لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها التاسعة، والتي تقام فعالياتها في العاصمة الاردنية عمان والتي تختتم اعمالها اليوم الاثنين.

وأوضح الامين العام للمسابقة المحلية والدولية الدكتور منصور بن محمد السميح أن الأمانة العامة رشحت المتسابقة مودة بنت عبدالجليل بن حمزة زاكور، لتمثيل المملكة العربية في المسابقة بعد مطابقتها لشروط المسابقة، وإتقانها الحفظ والتلاوة، ومرافقة المحرم لها لافتا ان المرشحة حاصلة على المركز الأول في جائزة الأمير سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها السادسة عشرة لهذا العام وهي طالبة في مرحلة الماجستير تخصص دراسات قرآنية.

وأكد الدكتور السميح أن مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المسابقات الدولية بالمحكمين والمتسابقين يأتي إسهاماً منها في تشجيع المسابقات القرآنية على المستوى الدولي، وتأكيداً لصدارة المملكة في خدمة القرآن الكريم وأهله، وتعزيزاً لتأصيل الأمة بصدر تشريعها الخالد، وسر رفعتها، وسبب قوتها القرآن الكريم.

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