سعود بن عبدالمحسن يفتتح ملتقى الجمعيات التعاونية السادس تحت شعار «نحو حوار تعاوني مثمر».. مساء اليوم

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل مساء اليوم الثلاثاء فعاليات ملتقى الجمعيات التعاونية السادس تحت شعار (نحو حوار تعاوني مثمر) وذلك في مزرعة المسرة بخطة حائل بحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن احمد العثيمين وممثلي الجمعيات التعاونية في المملكة التي يصل عددها إلى نحو (185) جمعية والذي ينظمه مجلس الجمعيات التعاونية وإشراف الغرفة التجارية الصناعية بحائل في استضافة الشيخ علي بن محمد الجميعة الراعي الرسمي للملتقى.

رئيس الجمعيات التعاونية.. الوابلي ل«الرياض»: الملتقى سيناقش متطلبات تطوير عمل الجمعيات من خلال جلسات عمل مكثفة تعزز من دور عمل الجمعيات

ونوه رئيس مجلس الجمعيات التعاونية الأستاذ عبدالله الوابلي بدعم ورعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل بحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية لانطلاقة فعاليات الملتقى في نسخته السادسة والذي سيناقش جملة من الموضوعات والاتجاهات الاجتماعية التي تخدم متطلبات مجالس الجمعيات التعاونية بالمملكة ودورها الريادي في النهوض فيها من خلال جلسات عمل مكثفة ستقام في مزرعة المسرة بخطة حائل لمده يومين وتستعرض دور الجمعيات التعاونية بالمملكة واقعها وآفاق تطويرها.. ودور التعاونيات في الإسكان ودور الجمعيات في مشروع السعودة من خلال الاستثمار الاجتماعي ودور الجمعيات التعاونية في التنمية الريفية الجمعيات التعاونية النسائية بين الواقع والمأمول ودور الجمعيات التعاونية في الإرشاد الزراعي التعاوني وتشمل تنفيذ الدورة التدريبية لمركز التدريب بالجمعية التعاونية لمنسوبي جامعة الملك سعود الادارة الاقتصادية للجمعيات التعاونية ودورة مماثلة للجمعية التعاونية للتدريب والدراسات الاستشارية بالمدينة المنورة وكذلك ورشة عمل تحديد احتياجات الجمعية التعاونية من دعم الجهات الحكومية للعقارات والأراضي ومساحاتها

وأشار الوابلي في حديث للرياض الى ان الملتقى سيكرم دعم الأمير سعود بن عبدالمحسن امير المنطقة ودوره الريادي كما سيكرم صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود رئيسة مجلس إدارة الجمعية التعاونية النسائية في القصيم (حرفة) والأستاذ عبدالله بن علي عفتان مدير الشؤون الاجتماعية في منطقة عسير سابقا ومعالي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين والشيخ علي بن محمد الجميعة الراعي الرسمي للملتقى وغرفة حائل والرعاة المشاركين والجهات المتعاونة.

وجدد الوابلي الشكر والثناء إلى كل الذين وقفوا تجاه دعم أعمال فعاليات الملتقيات التعاونية السابقة.

وأكد الوابلي أن القطاع التعاوني شهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله قفزات كبيرة لتقديم الخدمات التي تمس حياة المواطن مؤكدا أن المملكة تشهد قفزة تعاونية ستقودنا إلى تحقيق الآمال التي تخطط لها القيادة.

وزاد بان كافة لجان الملتقى أكملوا الاستعدادات والانتهاء من إكمال البرنامج العلمي.. مؤملا بان هذا الملتقى سوف يحدث نقلة نوعية في مجال العمل التعاوني في المملكة.

وأضاف بأن ملتقى الجمعيات التعاونية السادس سيقام تحت شعار (نحو حوار تعاوني مثمر) من أجل الاهتمام بالجمعيات التعاونية لما لها من دور كبير في الإسهام بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف شؤون الحياة، وترسيخ دورها في دفع عجلة التنمية بالمملكة وتحقيق النمو الاقتصادي المبني على التطوير والتنمية

ودعا رئيس مجلس الجمعيات التعاونية جميع المهتمين والباحثين والمختصين ووسائل الإعلام المختلفة بالحضور والمشاركة لهذا الملتقى وذلك من أجل دعم وتطوير وتعزيز الجمعيات التعاونية في كافة المجالات.