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المملكة تفوز بالمركز الأول على دول الشرق الأوسط في بحث لطلاب ثانوية اليمامة

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المملكة تفوز بالمركز الأول على دول الشرق الأوسط في بحث لطلاب ثانوية اليمامة المملكة تفوز بالمركز الأول على دول الشرق الأوسط في بحث لطلاب ثانوية اليمامة

    حققت المملكة المركز الأول على مستوى دول اقليم الشرق الادنى وشمال افريقيا في معرض ابحاث طلبة جلوب المنعقد في مملكة البحرين 1/7/1435ه وقد مثل المملكة في ذلك ثانوية اليمامة بالرياض. ورعى حفل تكريمهم الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات بمملكة البحرين.

واوضح المشرف على برنامج جلوب بمدرسة اليمامة الثانوية الاستاذ أحمد بن ناصر السعدون ان ثانوية اليمامة تنفذ برنامجا متميزا لجلوب في المدارس منذ عدة سنوات وحققت مراكز الاولى في عدة مسابقات محلية ودولية. ونظرا لما حققته من نتائج في هذه المسابقات تم اختيارها من قبل الوزارة لتمثيل المملكة في هذه التصفيات.

وكان عنوان البحث المقدم من الفريق العلمي لبرنامج جلوب بمدرسة اليمامة الثانوية (دراسة جودة مياه الآبار في بعض المزارع القريبة من مدينة الرياض).

ومثل الفريق العلمي كل من الطلاب عبدالعزيز هريتي الزهراني، وعبدالرحمن عبدالله الرحمة، ونايف عبدالرحمن الزهراني.

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