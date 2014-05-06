أخبار عاجلة

جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
بايرن يواجه هوفنهايم في البوندسليجا -
أتلتيكو مدريد يصطدم بريال سوسيداد في الليجا -
اليونايتد يسعى لمواصلة رقمه المُميز -
بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه -
رئيس الشركة الوطنية للطرق: المواطن السبب الرئيسي في مشكلة المرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. أوباما ينقذ البيت الأبيض

Google+ Print
بالفيديو .. أوباما ينقذ البيت الأبيض بالفيديو .. أوباما ينقذ البيت الأبيض

أنقذ يوسف أوباما موسم الزمالك بإحراز هدف في الوقت القاتل ليقود الفريق الأبيض للفوز على تليفونات بني سويف 2-1 في الجولة 18 من الدوري.

تقدم وائل فراج لبني سويف في الدقيقة السادسة، وتعادل احمد سمير فرج في الدقيقة 14.

وأحرز يوسف أوباما هدف الفوز القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وجدد الزمالك حظوظة في المنافسة على التأهل للدورة الرباعية الفاصلة للدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن الإسماعيلي.

ولعب بني سويف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55 بعدما طرد وائل فراج مهاجم الفريق.

ارتباك ابيض

دخل الزمالك المباراة بطريقة 4-1-4-1 بوجود الرباعي أحمد سمير فرج ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي ومؤمن زكريا خلف أحمد علي المهاجم الوحيد.

ولكن الفريق البيض ظهر متوترا ومتأثرا بالخسارة أمام الإسماعيلي في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ومن أول ركنية لبني سويف نجح وائل فراج في تحويل العرضية برأسه ببراعة داخل الشباك. (شاهد الهدف)

وحاول الزمالك إدراك التعادل ولكنه لم يفلح سوى من ركلة ثابتة حولها أحمد سمير فرج ببراعة داخل الشباك. (شاهد الهدف)

ولم يظهر الزمالك بطريقة هجومية منظمة واعتمد على هجمات عشوائية فردية عن طريق محمد إبراهيم وأحمد علي.

واعتمد تليفونات بني سويف على الهجمات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة على مرمى عبد الواحد السيد حارس الأبيض.

طرد وهدف قاتل

في الشوط الثاني، ارتكب وائل فراج خطأ ساذجا بعدما حصل على بطاقة صفراء من لمسة يد ليحصل على طرد بعدما كان قد خلع قميصه عقب إحراز هدفه.

وضغط الزمالك بعد الطرد ولكن دون جدوى حقيقية ولم يشكل أي خطورة على مرمى تليفونات بني سويف.

ودفع أحمد حسام ميدو بأحمد جعفر ويوسف أوباما ليلعب بثلاثة مهاجمين في الدقائق5 العشرة الأخيرة.

واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل ضائع ضغط خلالهم الزمالك حتى نجح في إحراز هدف الفوز في آخر لعبة في المباراة من ركلة حرة عرضية حولها أوباما برأسه إلى داخل الشباك. (شاهد الهدف القاتل)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي