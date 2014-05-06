بالفيديو .. أوباما ينقذ البيت الأبيض

أنقذ يوسف أوباما موسم الزمالك بإحراز هدف في الوقت القاتل ليقود الفريق الأبيض للفوز على تليفونات بني سويف 2-1 في الجولة 18 من الدوري.

تقدم وائل فراج لبني سويف في الدقيقة السادسة، وتعادل احمد سمير فرج في الدقيقة 14.

وأحرز يوسف أوباما هدف الفوز القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وجدد الزمالك حظوظة في المنافسة على التأهل للدورة الرباعية الفاصلة للدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن الإسماعيلي.

ولعب بني سويف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55 بعدما طرد وائل فراج مهاجم الفريق.

ارتباك ابيض

دخل الزمالك المباراة بطريقة 4-1-4-1 بوجود الرباعي أحمد سمير فرج ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي ومؤمن زكريا خلف أحمد علي المهاجم الوحيد.

ولكن الفريق البيض ظهر متوترا ومتأثرا بالخسارة أمام الإسماعيلي في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ومن أول ركنية لبني سويف نجح وائل فراج في تحويل العرضية برأسه ببراعة داخل الشباك. (شاهد الهدف)

وحاول الزمالك إدراك التعادل ولكنه لم يفلح سوى من ركلة ثابتة حولها أحمد سمير فرج ببراعة داخل الشباك. (شاهد الهدف)

ولم يظهر الزمالك بطريقة هجومية منظمة واعتمد على هجمات عشوائية فردية عن طريق محمد إبراهيم وأحمد علي.

واعتمد تليفونات بني سويف على الهجمات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة على مرمى عبد الواحد السيد حارس الأبيض.

طرد وهدف قاتل

في الشوط الثاني، ارتكب وائل فراج خطأ ساذجا بعدما حصل على بطاقة صفراء من لمسة يد ليحصل على طرد بعدما كان قد خلع قميصه عقب إحراز هدفه.

وضغط الزمالك بعد الطرد ولكن دون جدوى حقيقية ولم يشكل أي خطورة على مرمى تليفونات بني سويف.

ودفع أحمد حسام ميدو بأحمد جعفر ويوسف أوباما ليلعب بثلاثة مهاجمين في الدقائق5 العشرة الأخيرة.

واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل ضائع ضغط خلالهم الزمالك حتى نجح في إحراز هدف الفوز في آخر لعبة في المباراة من ركلة حرة عرضية حولها أوباما برأسه إلى داخل الشباك. (شاهد الهدف القاتل)