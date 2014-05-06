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إداري بني سويف: سعفان ' كان عنده حق ' فيما فعله مع ميدو

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إداري بني سويف: سعفان ' كان عنده حق ' فيما فعله مع ميدو إداري بني سويف: سعفان ' كان عنده حق ' فيما فعله مع ميدو

انتقد أحمد شلبي المشرف على فريق بني سويف تصرفات أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك خلال لقاء الفريقين يوم الاثنين.

وتغلب الزمالك على بني سويف 2-1 بفضل هدف قاتل سجله في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع.

وقال شلبي في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "استغرب بشدة ما فعله ميدو عقب هدف فوز فريقه".

وأضاف "انتقد ميدو تصرفات الجهاز الفني ولاعبي بني سويف لاعتراضهم على الحكم عقب الهدف الذي سجله الزمالك عقب انتهاء الدقائق الخمسة التي احتسبها الحكم كوقت بدل ضائع".

وأردف منفعلا "إنت مالك يا ميدو .. يبدو أن سعفان الصغير كان عنده حق".

وكان اشتباك لفظي قد اندلع بين ميدو وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالإسماعيلي بعدما اعترض الأول على إضاعة لاعبي الإسماعيلي الوقت خلال لقاء الفريقين الأسبوع الماضي.

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