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عبد الواحد يكشف سر تقدمه في الهدف القاتل .. وفوائده

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عبد الواحد يكشف سر تقدمه في الهدف القاتل .. وفوائده عبد الواحد يكشف سر تقدمه في الهدف القاتل .. وفوائده

كشف عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك سر تقدمه في الضربة الأخيرة التي أسفرت عن الهدف القاتل الذي جلب الفوز للزمالك على تليفونات بني سويف.

وتغلب الزمالك على تليفونات بني سويف 2-1 بهدف قاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وتقدم عبد الواحد السيد لمنطقة جزاء بني سويف في الركلة الحرة التي جاء منها هدف أوباما في الوقت القاتل.

وقال عبد الواحد السيد في تصريحات عقب المباراة "طلبت من ميدو التقدم في الكرة التي سبقت اللعبة ولكنه طالبني بالانتظار".

وتابع "في الضربة الأخيرة تقدمت وعاد حازم إمام لتغطيتي، وبالفعل وقف يراقبني ثنائي من دفاع بني سويف لتصل الكرة لأوباما وهو خالي من الرقابة".

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فيديو اليوم السابع