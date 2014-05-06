أوباما عن الهدف القاتل: أشعر أنه هدف الدوري

يشعر يوسف أوباما مهاجم الزمالك ان هدفه القاتل في مرمى تليفونات بني سويف هو هدف التتويج بالدوري الممتاز هذا الموسم.

وسجل أوباما هدف فوز الزمالك على تليفونات بني سويف في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ليفوز الفريق البيض 2-1.

وقال أوباما في تصريحات عقب اللقاء "لا أصدق سعادتي بالهدف أنه هدف تاريخي بالنسبة لي".

وتابع "أشعر أن الهدف فأل خير علي وعلى الزمالك، وسيقودنا إلى الفوز بالدوري هذا الموسم".

وعزز الزمالك تمسكه بالمنافسه على التأهل للدورة الرباعية النهائية للدوري هذا الموسم حيث يحتل المركز الثالث بفارق نقطة عن الشرطة الثاني وثلاة عن بتروجيت المتصدر.