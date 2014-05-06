أوباما قد يتسبب في تأجيل مباراة الزمالك ودجلة

قد يتسبب يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك الشاب في تأجيل لقاء فريقه مع وادي دجلة في الدوري الممتاز والمفترض إقامته الأسبوع المقبل.

ونجح أوباما في قيادة الزمالك للفوز على تليفونات بني سويف 2-1 بتسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وقال ميدو في تصريحات للصحفيين عقب لقاء بني سويف: "سنطالب لجنة المسابقات بتأجيل لقاء دجلة بسبب غياب أوباما لمشاركة مع منتخب الشباب ضد السودان وذلك لعدم تكافؤ الفرص".

ويلعب الزمالك مع دجلة يوم السبت العاشر من مايو في الدوري الممتاز، على أن يلعب منتخب مصر للشباب مع السودان في مباراة الافتتاح بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالسنغال 2015، والمقرر إقامتها يوم 11 الشهر الجارى.

وأضاف ميدو "تحدثت مع مرتضى منصور رئيس النادي ووعدني بحل هذه المشكلة".

ومن المنتظر أن تغادر بعثة الزمالك القاهرة يوم 11 مايو من أجل مواجهة فيتا كلوب الكونجولي في افتتاح مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم 18 من الشهر نفسه.