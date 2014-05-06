أخبار عاجلة

جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
بايرن يواجه هوفنهايم في البوندسليجا -
أتلتيكو مدريد يصطدم بريال سوسيداد في الليجا -
اليونايتد يسعى لمواصلة رقمه المُميز -
بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه -
رئيس الشركة الوطنية للطرق: المواطن السبب الرئيسي في مشكلة المرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

انحصار المنافسة على مقعد قيادة الأهلي بين البدري ومختار

Google+ Print
انحصار المنافسة على مقعد قيادة الأهلي بين البدري ومختار انحصار المنافسة على مقعد قيادة الأهلي بين البدري ومختار

انحصرت المنافسة على منصب المدير الفني للأهلي بين الثنائي حسام البدري ومختار مختار في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com من مصادر داخل إدارة الأهلي أن الاتجاه انحصر في أن يحل مدربا مصريا بدلا من محمد يوسف في قيادة الفريق.

وهو ما أكده محمود طاهر في تصريحات صحفية يوم الأثنين أن المدرب المقبل للأهلي سيكون مصريا.

وأكدت المصادر لـFilGoal.com إن الاسمين الأقرب للمهمة هما مختار مختار أو حسام البدري وهو ما سيحسمه الوقت المقبل.

ويتزعم اتجاه التعاقد مع البدري لسابق خبرته مع الفريق وتحقيقه نتائج طيبة بالفوز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا والسوبر المصري والإفريقي.

بينما يرى الاتجاه الآخر ضرورة منح الفرصة لمختار بعد النتائج الطيبة التي حققها مع أكثر من فريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع