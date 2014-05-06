انحصار المنافسة على مقعد قيادة الأهلي بين البدري ومختار

انحصرت المنافسة على منصب المدير الفني للأهلي بين الثنائي حسام البدري ومختار مختار في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com من مصادر داخل إدارة الأهلي أن الاتجاه انحصر في أن يحل مدربا مصريا بدلا من محمد يوسف في قيادة الفريق.

وهو ما أكده محمود طاهر في تصريحات صحفية يوم الأثنين أن المدرب المقبل للأهلي سيكون مصريا.

وأكدت المصادر لـFilGoal.com إن الاسمين الأقرب للمهمة هما مختار مختار أو حسام البدري وهو ما سيحسمه الوقت المقبل.

ويتزعم اتجاه التعاقد مع البدري لسابق خبرته مع الفريق وتحقيقه نتائج طيبة بالفوز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا والسوبر المصري والإفريقي.

بينما يرى الاتجاه الآخر ضرورة منح الفرصة لمختار بعد النتائج الطيبة التي حققها مع أكثر من فريق.