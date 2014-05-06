إسحاق البلوشي: توحيد القوات المسلحة لتكون سياج الدولة

قال اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي رئيس هيئة الإمداد إن السادس من مايو لعام 1976 يعتبر يوما حاسما ومعلما بارزا وعلامة مضيئة ونقطة تحول في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة ففي هذا اليوم صدر القرار التاريخي بتوحيد القوات المسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة لتكون السياج القوي الذي يحمي الدولة والحصن المنيع الذي يذود عن حياض الوطن واليد التي تدعم الكيان الاتحادي وتعزز أمنه واستقراره وتقدمه.

ووجه في كلمة عبر مجلة "درع الوطن" بمناسبة الذكرى الـ 38 لتوحيد القوات المسلحة فيما يلي نصها ..

فخر

نحن إذ نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة والثلاثين لتوحيد القوات المسلحة نحس بالفخر والاعتزاز لما وصلت إليه من تقدم ونذكر بكل العرفان والامتنان والتقدير اليد التي أسست القوات المسلحة والروح الكريمة التي أحاطتها بالرعاية وغذتها بالعزة والشموخ ونرفع أكفنا بالدعاء إلى روح المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

مسيرة

واليوم ونحن نستعرض المسيرة التي قطعتها القوات المسلحة والنقلة النوعية التي واكبتها في الكفاءة البشرية والفنية والتقنية وفي كافة مجالات عملها ندرك يقينا أنها لم تكن وليدة الصدفة وإنما جاءت تتويجا لجهود مضنية وعظيمة لقيادتنا الرشيدة برعاية سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله" وبتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وبمتابعة حثيثة من سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حتى وصلت هذه القوات إلى ما نراه اليوم من تفاعل إيجابي مع تحديات العصر وقوة لا يستهان بها تساهم مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لتوفير مظلة من الأمن والاستقرار للمنطقة دونما إغفال لدورها العربي ومشاركاتها الخارجية الفاعلة في عمليات حفظ السلام الدولية والمساعدات الإنسانية على مستوى العالم.

مناسبة خالدة

واليوم ونحن نحتفي بهذه المناسبة الخالدة يشرفني أن أرفع باسمي وباسم كافة منتسبي هيئة الإمداد ضباطا وضباط صف وأفرادا إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله" وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أسمى آيات التهاني والتبريكات سائلين الله العلي القدير أن يعيد عليهم هذه المناسبة باليمن والبركات وعلى القوات المسلحة بكل خير.