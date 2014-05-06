قائد القوات الجوية: التوحيد أسهم في تدعيم وترسيخ الاتحاد

أكد اللواء الركن الطيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي أن قرار توحيد القوات المسلحة كان وسيلة فعالة ساهمت في تدعيم وترسيخ عرى الاتحاد وتوطيد أركانه وسبيلا إلى إشاعة قيم الانضباط والتنظيم ورفع الكفاءة والتعامل بحرفية مع تقنية المعلومات وتنفيذ استراتيجية متكاملة الأبعاد وذلك من منطلق أن الوطن مهما علا شأنه وذاع صيته لا يمكن أن يظل شامخا عزيزا دون قوة تصونه وتحميه وهي قوة تعززها سواعد أبنائه وعقولهم وتضحياتهم وتفانيهم من أجل وطن الخير.

مشيرا إلى أن قادة وأبناء القوات الجوية والدفاع الجوي إذ يحتفلون بهذه المناسبة المجيدة إنما يحتفلون بالمثل لسنوات حافلة بالعديد من الإنجازات منذ أن آلوا على أنفسهم ألا يكون التحديث والتطور وقفا على سلاح أو معدة بذاتها وإنما لا بد أن يواكب هذا التطور في التسليح تطور في الفكر والاستيعاب وتطور في الأداء حتى تظل القوات الجوية والدفاع الجوي دائما على قدر حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها وهي إنما تنطلق وتستمر دائما بخطى ثابتة وعزيمة صادقة وإرادة صلبة لتظل دائما مواكبة للحداثة.

تهنئة

وقال في ختام كلمته عبر مجلة "درع الوطن": إن هذه الذكرى عزيزة وغالية على كل ضباط وأفراد القوات الجوية والدفاع الجوي وننتهز هذه الفرصة لنرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله" وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى قادة وضباط وضباط صف وأفراد القوات الجوية والدفاع الجوي.