زكريا يطالب لاعبيه بالتركيز فى لقاء الزمالك

عبر هشام زكريا المدير الفنى لوادى دجلة عن حزنه الشديد بعد تعادل فريقه مع الطلائع فى إطار المباراة التى جمعت بينهما اليوم على إستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ20 والأخيرة بالمجموعة الثانية فى الدورى الممتاز لكرة القدم.

وقال زكريا إن فريقه فقد نقطتين مهمتين فى الدورى , مشددا على أن غياب التركيز والثقة الزائدة تسببت فى ضياع نقاط المباراة الثلاث والإكتفاء بنقطة واحدة .. مضيفا أن فريقه صادفه سوء حظ كبير خلال شوطى المباراة مؤكدا انه أضاع العديد من الفرص التى سنحت له وكانت كفيلة بإنهاء اللقاء لصالحه

> وأشار المدير الفنى لدجلة إلى أن مستوى الفريقين متقارب للغاية وكل فريق كان يطمح في تحقيق الفوز على الفريق الآخر , لكن فريقه كان الأفضل طوال معظم أحداث المباراة , عكس لاعبى الطلائع الذين إستفاقوا فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء .. مضيفاً أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لعلاج الأخطاء التي وقع فيها دجلة وخاصةً في خط الدفاع الذي إرتكب أخطاء فادحة كادت أن تخرج النتيجة لصالح الطلائع مطالبا اللاعبين بطى صفحة الطلائع والتركيز فى مبارة الزمالك المقبلة والمقرر لها السبت المقبل على إستاد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ19.

وكان زكريا قد إجتمع بلاعبى الفريق بغرفة الملابس عقب انتهاء المباراة حيث ألقى اللوم على اللاعبين بسبب الرعونة والاستهتار الذى ظهروا به خلال المباراة، مما أدى إلى فقدهم لنقطتين مهمتين , مشدداً على ضرورة التركيز فى المباراة المقبلة من أجل تحقيق الفوز واحتلال مركز متقدم بترتيب المجموعة .

وكان الجهاز الفنى قد رفض منح لاعبيه راحة سلبيه بعد المباراة .. ويستانف الفريق تدريباته غدا على ملعبه بفرع المعادى وبعدها سيسافر إلى العين السخنة لدخول فى معسكر مغلق استعدادا للزمالك على أن يعود قبل المباراة بيوم واحد .

> وقال إن يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك خاصة وأن الفوز سيضمن بنسبة كبيرة وجود دجلة فى مركز متقدم بترتيب المجموعة .

ومن جانبه .. عبر فكرى صالح مدرب الحراس عن رضاه التام عن المستوى الذى ظهر به عصام الحضرى حارس الفريق ونجحاه فى الحفاظ على نظافة شباكه بالإضافة إلى الروح العالية الذى ظهر به خلال اللقاء بعد عودته من الإصابة .

وقال زكريا أن الحضرى يبذل مجهودا كبيرا فى التدريبات من أجل نيل ثقة الجهازالفنى , مؤكدا أنه يحاول دائما على الحفاظ على لياقته البدنية من خلال التدريبات الإضافية .