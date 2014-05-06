بالصور...هكذا استفزّت غادة عبد الرازق وابنتها الجمهور

قامت الفنّانة غادة عبد الرازق بنشر صور خاصّة جداً، تجمعها بابنتها الوحيدة روتانا، وهما على سرير النوم، الأمر الذي استفزّ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، خصوصاً عند قيام ابنتها ببعض الحركات، مثل إبراز خلفيتها.

وناشد ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي غادة للتوقف عمّا تفعله، لأن ذلك لا يليق بسنّها، معتبرين أنّها تمارس مراهقتها المتأخّرة.

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