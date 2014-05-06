أخبار عاجلة

جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
بايرن يواجه هوفنهايم في البوندسليجا -
أتلتيكو مدريد يصطدم بريال سوسيداد في الليجا -
اليونايتد يسعى لمواصلة رقمه المُميز -
بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه -
رئيس الشركة الوطنية للطرق: المواطن السبب الرئيسي في مشكلة المرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور...هكذا استفزّت غادة عبد الرازق وابنتها الجمهور

Google+ Print
بالصور...هكذا استفزّت غادة عبد الرازق وابنتها الجمهور بالصور...هكذا استفزّت غادة عبد الرازق وابنتها الجمهور

قامت الفنّانة غادة عبد الرازق بنشر صور خاصّة جداً، تجمعها بابنتها الوحيدة روتانا، وهما على سرير النوم، الأمر الذي استفزّ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، خصوصاً عند قيام ابنتها ببعض الحركات، مثل إبراز خلفيتها.

وناشد ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي غادة للتوقف عمّا تفعله، لأن ذلك لا يليق بسنّها، معتبرين أنّها تمارس مراهقتها المتأخّرة.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي