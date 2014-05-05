ضبط 5 بنادق آلية ومئات الطلقات في كمين أمني بالفيوم

تمكنت القوات المعينه بنقطه التفتيش الأمنيه بكمين الروس بطريق “القاهرة- ـأسيوط” الغربى فى حدود محافظة من ضبط 4 أشخاص بحوزتهما أسلحه ناريه وطلقات أثناء محاولة مرورهم على الكمين بسياره جيب شروكى ،وأحيل المتهمون الأربعة إلى النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء الشافعى حسن مدير أمن الفيوم،قد تلقى إخطاراً من كمين الروس بطريق “القاهرة – أسيوط الغربى” من ضبط السيارة رقم 8218 رص ا جيب شيروكى قيادة “أحمد محمود عبد العاطى” 27 سنة سائق من الجيزة ومعه فى السيارة كل من “أيمن أحمد عبد الرحمن” 29 سنة عامل من الإسكندرية و”حسن فتحى محمد” 23 سنة عامل وشقيقه “سيد فتحى محمد” 25 سنة عامل من الجيزة ،وضبط بحوزتهم 4 أسلحة آليه وبندقية خرطوش ومسدس صوت و749 طلقة آلى و45 طلقة خرطوش و45 طلقة صوت.

وتبين أن المتهمين كانوا فى طريقهم إلى أسيوط ،و أحيل المتهمون إلى النيابة التى تولت التحقيق.