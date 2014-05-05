السيسي: أرباح حماس توقفت من الأنفاق ..والجيش دمر 1200 نفق بسيناء..

قال المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق، المرشح لرئاسة الجمهورية، أن التواصل بين مصر وقطاع غزة، عطاء بلاحدود، موضحًا أن قوات الجيش تمكنت فى هدم 1200 نفق يربط سيناء بقطاع غزة، أثرت على دخل حركة حماس وإحتياطي قطاع غزة من الإنفاق.

وأضاف السيسي، خلال لقاءه مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي، والإعلامية لميس الحديدي، عبر قناتي “ON TV” و “C BC” ببرنامج “الطريق للإتحادية” ، أنه كان واثقًا من دعم الشعب للجيش فى ثورة 30 يونيو مشيرًا أنه إستدعي عبقرية المصريين منذ 7000 عام، منوهًا أنه توقع حدوث عنف فى أعقاب ثورة يونيو.