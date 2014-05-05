المشير السيسى : أطالب الشعب المصرى بالانتباه جيداً فى اختيار الرئيس الجديد

أكد المشير عبد الفتاح السيسى أنه لم يتهم أحد بعينه فى تورطه فى استمرار نزيف الدم الذى مازال يراق من أفراد الشعب المصرى.

وشدد السيسى خلال لقاءه ببرنامج “الطريق للاتحادية” أن ضباط الشرطة وأفرادها مازالو فى حاجة للمزيد من الدعم لحمايتهم من الموت،موضحاً أنه فى حال الاحتياج للقوات المسلحة للمساعدة فى ذلك سوف يعمل على ذلك.

وتحدث عن الوضع فى سيناء قائلاً:”يبقى كذاب اللى يقولك إن الوضع فى سيناء هينصلح بشكل سريع”،مستشهداً بمحاربة أمريكا للارهاب فى أفغانستان إذ استغرقوا من8 إلى 9 سنين للقضاء عليه.

وأكد السيسى أنه لا يمكن أن نتخيل عدم حدوث تجاوزات فى ظل الوضع الأمنى الحالى ،مشدداً على أنه حريص على تحقيق الأمن بعدم التجاوز فى مجال حقوق الانسان.

وقال السيسى :”إنى أخبرت الرئيس السابق محمد مرسى بأنه فى حال إخراجه للجهاديين من السجون سوف يؤدى إلى كارثة”مضيفا أنه حذر “مرسى” قائلاً :”انك بتخرج ناس ستقتلنا”.

وطالب السيسى الشعب المصرى بالانتباه جيداً فى اختيار الرئيس القادم سواء كان هو بشخصه أو مرشح أخر.

وأكد المشير السيسى أنه لا يصلح وجود فكر أو جماعة بالشكل الذى ظهرت عليه جماعة الإخوان المسلمين من قبل ،موضحاً أن من قضى على الجماعة هو الشعب المصرى،وذلك بسبب غباء الجماعة السياسى.

وأوضح المشير السيسى أنه توجد ضغوط خارجية على مصر.

وشدد المرشح الرئاسى على أنه لن تكون فى مدة رئاستى شئ إسمه الإخوان المسلمين،موضحاً أنه ليس ضد الدين أو الله سبحانه وتعالى.

وحول دعم التيارات الدينية له قال :”أنا غير محمل بمطالب لأحد وذلك رداً على دعم الأحزاب الدينية له فى ترشحهه للرئاسة”.

وشدد السيسى على أنه من حق أى شخص التظاهر لكن ليس على حساب تعطيل الوطن.

وأكد المشير السيسى أن أى مطالب من جانب الشعب بإصدار قوانين تفيد البلد سيعمل على تنفيذها،بجانب أحكام القضاء.