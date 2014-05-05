عادل إمام يتقدّم المعزين بابن المنتج فاروق صبري

أقيم عزاء الصحافي والمدوّن الشّاب باسم صبري ابن المنتج السينمائي الكبير فاروق صبري وشقيق المنتج وليد صبري في مسجد الحامدية الشاذلي.

وقد حرصت مجموعة كبيرة من نجوم الفنّ والإعلام والسياسة على تقديم واجب العزاء لأهل الفقيد، حيث حضر من النّجوم: عادل إمام، ومحمود عبد العزيز، وأحمد السقا، وأحمد عز، وكريم عبد العزيز، ومحمد هنيدي، وهاني رمزي، ورامز جلال، ومحمد رمضان، وطارق عبد العزيز، وسمير صبري، وشريف رمزي، وعمرو واكد، ومحمود البزاوي، وسيد صادق، وإدوارد، بالإضافة إلى الفنانين الكبيرين حسن يوسف، وحسن حسني.

كما حضرت مجموعة من النّجمات مثل: منّة شلبي، ومنى زكي، ووفاء عامر، وآثار الحكيم، ورجاء الجداوي، ودلال عبد العزيز، وأروى جودة.

ومن الكتّاب والمخرجين والمنتجين، حضر كلٌّ من وحيد حامد، ومصطفى محرم، ومحمد حسن رمزي، ووائل عبد الله، وأحمد السبكي، وكريم السبكي، وهشام عبد الخالق، والمخرج أشرف فايق، ومحمد فاضل، ويسرى نصر الله، وعمرو عرفة، وأحمد نادر جلال، وخالد جلال، وعماد عبد الله، ومجدي الهواري، وأيمن مكرم، وهاني وليم، وسمير فرج رئيس جهاز السينما، بالإضافة إلى الموسيقار هاني مهنى.

أمّا نجوم الإعلام فحضر منهم: هالة سرحان، وباسم يوسف، وأسامة الشيخ، وعمرو الليثي، وإنجي علي.

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