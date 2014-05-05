محمد بن راشد يستقبل بان كي مون

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه في زعبيل مساء اليوم معالي بن كي مون أمين عام الامم المتحدة.



> وقد تبادل سموه وبان كي مون بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي وجهات النظر حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية وكذلك القضايا التنموية والانسانية.



> وأشاد أمين عام الامم المتحدة بتوجهات قيادة دولة الامارات ورؤيتها بشان التنمية المستدامة واعتماد الطاقة المتجددة معتبرا هذه المشاريع المميزة بأنها راشدة وتعكس حكمة قيادتنا الرشيدة في تنويع مصادر الدخل والطاقة والحفاظ على البيئة المحلية وسعيها الصادق لمساعدة بعض الدول في دعم برامجها التنموية خاصة في مجال الطاقة المتجددة.



> كما نوه السيد بان كي مون بالمساعدات والمواقف الانسانية لدولة الامارات رئيسا وحكومة ومؤسسات وأفراد ومد يد العون إلى مختلف الشعوب والدول المنكوبة جراء الطبيعة أو الحروب أو الجفاف وما إلى ذلك مؤكدا ان الامارات باتت من الدول الاولى والرائدة على المستوى العالمي في مجال المساعدات الانسانية القيمة التي تقدمها لكل الشعوب المحتاجة دون النظر الى الجغرافيا أو العرق او الدين.



> حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد ال مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الاعلى لمجموعة طيران الامارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي ريم بنت ابراهيم الهاشمي وزيرة دولة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف ومعالي محمد ابراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة في الامم المتحدة وعدد من المسؤولين الدولييين.