راموس .. أكثر مدافعي الليجا تهديفا

(إفي): بعد إحرازه هدفا في مرمى فالنسيا الأحد، أصبح قلب دفاع ريال مدريد سرخيو راموس، المدافع الأكثر تهديفا في الدوري الإسباني لكرة القدم، متفوقا على خوان كابدفيلا.

ووصل راموس إلى الهدف رقم 37 في مسيرته الكروية، ليتفوق على قائمة تضم أفضل المدافعين الذين مروا على الليجا ومنهم كابدفيلا وأندوني أراولا وداني ألفيش وأدريانو كوريا.

ويقدم راموس أداء مميزا في المباريات الماضية، وأحرز هدفا في مباراة أوساسونا وآخرين في مرمى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأمام فالنسيا في مباراة الأمس.

وأحرز راموس هذا الموسم 3 أهداف في الدوري الإسباني، ويفصله هدفان لمعادلة أفضل أرقامه في موسمي 2006-2007 و2007-2008.