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الظهور الأول لدنيا سمير غانم بعد الحمل يكشف زيادة وزنها

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الظهور الأول لدنيا سمير غانم بعد الحمل يكشف زيادة وزنها الظهور الأول لدنيا سمير غانم بعد الحمل يكشف زيادة وزنها

يبدو أنّ الفنّانة دنيا سمير غانم لم تتخلّص بعدُ من الوزن الزّائد الذي كسبته، إثر إنجابها ابنتها الأولى من زوجها الإعلامي رامي رضوان، والتي أطلقت عليها اسم"كيلا".

وظهرت دنيا مؤخراً لأوّل مرة بعد الولادة في حفل عيد ميلاد ابنة مدير أعمال المطرب خالد سليم، وبدا واضحاً أن وزنها ازداد بشكل كبير.

وقد حضر الحفل عدد من النّجوم، مثل المغنّية الشعبية بوسي، وأبو الليف، ورشا مهدي، والتونسية درة زروق، ومنظم الحفلات وليد منصور، وخالد سليم، وكريم محمود عبد العزيز، ودياب، وأوكا وأرتيجا وشحتة كاريكا.

 

 

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