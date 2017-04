المشير السيسي يبدأ حملته الانتخابية بـ”تحيا مصر”

أطلقت الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي, فعالية إلكترونية في حب مصر تحت اسم “تحيا مصر” عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي, وذلك بالتزامن مع بدء المدة القانونية للدعاية الانتخابية الجمعة الماضي الموافق 2 مايو2014.

ودعت الحملة الرسمة الجميع، سواء مؤيدين أو معارضين؛ علي مواقع التواصل الاجتماعي”الفيس بوك وتويتر” للمشاركة في الفعالية الإلكترونية “تحيا مصر”، وذلك بعدة طرق منها تغيير صورة “الحساب الشخصي” بصورة ” تحيا مصر”، أو استخدام الهاشتاج “#تحيا_مصر”، أو التقاط صورة شخصية مع الشعار ونشرها.

ومنذ بداية منتصف ليل السبت 3 مايو شارك النشطاء بالكتابة على صفحاتهم الشخصية بمحتوى فى حب مصر على هاشتاج “تحيا مصر”.

كما نشرت الحملة فيديو للفعالية علي القناه الرسمية للحملة علي موقع اليوتيوب يدور حول إعلاء حب الوطن بين جميع طوائف المجتمع.

و قام المشير عبد الفتاح ‫‏السيسى في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ليل السبت بالمشاركة عبر الحسابات الرسمية للحملة على “فيس بوك وتويتر” .

وكانت أول مشاركة له تقول ” أبناء مصر ،بإرادتنا وقدراتنا يتحقق الإستقرار والأمان والأمل لكل المصريين ومعاً نحقق للوطن حلمه و تحيا مصر”، وتلتها مشاركة أخرى باللغة الانجليزية تقول “Determination will enable Egyptians to unite for “stability, security, and hope for all مع الهاشتاج بالانجليزية #LongLiveEgypt.

وشارك في الفعالية الإلكترونية ” تحيا مصر” عدد من الشخصيات العامة من خلال التفاعل علي حساباتهم الشخصيه على تويتر كان أولهم “السيد/ عمرو موسى” رئيس لجنة الخمسين, حيث قال “الجدية والعمل والولاء لمصر هو المفتاح , ادعو كل المصريين للعمل الجاد وجدية الاداء و تحيا مصر”.

وأضاف “موسي” عبر حسابه الخاص بتويتر” مصر قادرة علي ان تستعيد دورها لخدمة ابناءها وريادة منطقتها ولعب دورها علي مستوي العالم تحيا مصر”.

وقال الفنان “نبيل الحلفاوى” “من لم يمت بالسيف مات بغيره, تعددت الاسباب والموت واحد وتحيا مصر الي يوم الدين”.

> كما غرد الشاعر عبد الرحمن الابنودي بابيات من الشعر في حب مصر حيث قال ” #تحيا_مصر

> حَضّن عليها بجناحك .

> وِاحلم لها بأعزّ صباح .

> ونام إيديك حاضنة سلاحك.

> للفتح يا (عبدالفتّاح)”.

ومن جانبه قال الناشط السياسي الشاب, ابراهيم الجارحى ” تحيا مصر بس انتو سيبوها تحيا”.

وقال الفنان حسام حبيب ” بلدنا ام الدنيا هنبنيها بايدينا ..تحيا مصر”.

وقالت الاعلامية مني الشاذلي ” كل سنة وانتي طيبة يا بلدى وأشوفك فى أمان .. تفرحي بأولادك والكل فى سلام .. وأشوفك منصورة فى الورقة وفى الصورة ودئما قدام … و #تحيا_مصر”.

وقال الشاعر امير طعيمة “بلدي التاريخ لما يتكلم يقوم يقف وينحني لها احترام..تحيا مصر”.

وقال الاعلامي احمد موسي ” تحيا مصر و يحيا المشير عبدالفتاح السيسي الذي وقف أمام العالم فى 3 يوليو و هو من أحيا مصر ووقف ضد اسرائيل و أمريكا و الاخوان و ارهابهم”.

وقال الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي ” السيسي علي تويتر تحيا مصر ..شارك”.

كما شارك عدد أخر من الشخصيات العامة ومنهم الكاتب الصحفي ياسر رزق , السياسي المستقل حازم عبدالعظيم , الفنان آسر ياسين , الاعلامية هند القاضى , الاعلامية رانيا بدوى , والفنان مصطفى كامل.

وقامت الحملة بنشر صور للنشطاء الذين ارسلوا صور لهم فيها ” تحيا مصر” علي الصفحة الرسمية للحملة علي الفيس بوك وتويتر.

وقد اظهرت الاحصائيات الخاصة بالهاشتاج، ان عدد المشاركات علي تويتر بهاشتاج تحيا مصر هي ١٥٠ الف مشاركه (تويته) بالهاشتاج في أول ٢٤ ساعة.

كما اظهرت الاحصائيات ان عدد المشاركات استمر في الزيادة ليصل إلى قرابة ال ١٩٠،٠٠٠ مشاركة في الأيام التالية.