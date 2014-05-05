غدًا.. طلاب الابتدائية بالجيزة يؤدون امتحان اللغة العربية

تبدأ غدًا الثلاثاء امتحانات الشهادة الابتدائية لمحافظة الجيزة، حيث يؤدى 155 ألفًا و 832 طالبًا امتحان الدور الأول فى 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية تشمل المدارس الحكومية، والتجريبية، والخاصة عربى ولغات بامتحان اللغة العربية.

وأكدت المحافظة تكثيف المرور الميدانى من خلال مديرى الإدارات التعليمية على اللجان طوال فترة الامتحانات، والتنسيق الدائم على مسئولى الأمن بالإدارات لتكثيف العمل الأمنى لتأمين سلامة الطلبة، والمنشآت التعليمية، بالإضافة للتأكيد على تقديم جميع الرعاية الطبية اللازمة للطلبة داخل اللجان إذا لزم الأمر ذلك .

وقال هشام السنجرى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه تم الانتهاء من التجهيزات اللازمة باللجان بما يضمن أداء الطلبة للامتحان بيسر مع وضع خطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة داخل الكنترولات.